總結全周，道指下跌0.51%，標指下跌0.08%，自兩周前的歷史新高，連續第二周下跌。納指則在連續四周下跌後，本周企穩上升0.31%，市場開始購回科技巨頭，Defiance ETF首席投資官Sylvia Jablonski認為，現在買入科技股是更長線的投資，蘋果（AAPL）股價在未來幾個月不太可能急升20%。

路透社引述波音消息人士指，已起草初步計劃，在2022年秋季將737客戶的產量，從「低水平」增至最多每月42架，2020年初則將目杯設在每月31架，波音昨升3.15%，工業股開拓重工（CAT）亦升0.96%。銀行股高盛（GS）、摩根大通（JPM）分別升逾1%。

比特幣不改過山車走勢，中國金穩委提出打擊比特幣挖礦和交易，比特幣昨日再穿4萬美元，截至下午3時報36475，較24小時前跌10.32%。比特幣相關美股繼續下跌，MicroStrategy（MSTR）跌4.68%，Coinbase（COIN）跌3.88%，「幣圈KOL」Elon Musk旗下的Tesla（TSLA）亦跌1.01%。

恒指夜期下跌0.19%，收報28283點，低水175點。ADR港股比例指數跌0.46%，報28327點。納入恒指大熱灶的京東ADR（JD）折合報281.53港元，較港股（9618）跌2.51%，網易ADR（NTES）折合報183.15港元，較港股（9999）低收2.16%。