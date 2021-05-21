松齡2.33億向長城環亞租用禮頓道1號物業10年
文章日期：2021年5月21日 19:18
已故「舖王」鄧成波旗下的松齡護老集團（1989）公布，以近2.33億元向長城環亞租用銅鑼灣禮頓道1號地面大堂，以及1樓、2樓及3樓前排部份，租約為十年。
今次松齡與長城環亞的租約中，當中固定期限為四年，即2021年8月7日至2025年8月6日，月租170萬元﹔其後首次續租期為3年，即2025年8月7日至2028年8月6日，月租將增20%至為204萬元﹔第二次續租選擇權則由2028年8月7日至2031年8月6日的三年，月租再增20%至244.8萬元。
上述三個期間的分別租金為7140萬元、7344萬元及8812.8萬元，共計近2.33億元，將以集團內部資源償付。
集團指，今次租用的物業總樓面面積約為3.54萬平方呎，可讓集團為長者設立及營運一個嶄新的先進社區，提供達到甲一級標準的高端奢華住宿護理服務。物業位於港島黃金地段，距離香港五間頂尖的私家醫院及公立醫院僅10分鐘車程。新設施將會聘用專業保健人員，運用各種老年醫學及先進的技術，改善及照料院友的身心健康。此項先進護老的獨特概念與集團的擴張策略一致，預計可為其品牌，以及招攬及挽留院友方面帶來正面影響。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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