今次松齡與長城環亞的租約中，當中固定期限為四年，即2021年8月7日至2025年8月6日，月租170萬元﹔其後首次續租期為3年，即2025年8月7日至2028年8月6日，月租將增20%至為204萬元﹔第二次續租選擇權則由2028年8月7日至2031年8月6日的三年，月租再增20%至244.8萬元。

上述三個期間的分別租金為7140萬元、7344萬元及8812.8萬元，共計近2.33億元，將以集團內部資源償付。

集團指，今次租用的物業總樓面面積約為3.54萬平方呎，可讓集團為長者設立及營運一個嶄新的先進社區，提供達到甲一級標準的高端奢華住宿護理服務。物業位於港島黃金地段，距離香港五間頂尖的私家醫院及公立醫院僅10分鐘車程。新設施將會聘用專業保健人員，運用各種老年醫學及先進的技術，改善及照料院友的身心健康。此項先進護老的獨特概念與集團的擴張策略一致，預計可為其品牌，以及招攬及挽留院友方面帶來正面影響。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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