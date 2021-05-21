汽車之家B站納科指 剔出中興鴻騰祖龍
文章日期：2021年5月21日 19:04
恒生科指同時公布季檢結果，兩隻在3月底來港上市的中概股汽車之家（2518）和嗶哩嗶哩（9626）獲列入科指，比例分別為0.14%和1.27%，以截至4月底追蹤科指的被動式資金30億美元（約232.95億港元）計算，將有420萬美元和3810萬美元（約2.96億港元）被動式資金流出。
中興通訊（0763）、鴻騰（6088）和祖龍娛樂（9990）則被剔出，分別約有2250萬美元、570萬美元和450萬美元被動資金沽出。此外，小米（1810）和阿里巴巴（9988）比重分別被削1.61和0.92個百分點至8%，騰訊（0700）、美團（3690）和快手（1024）則分別增0.52、1.17和1.37個百分點，至上限8%。
國指方面，比亞迪股份（1211）和恒大物業（6666）獲納入，比重分別為1.43%和0.67%，粵海投資（0270）、中國聯通（0762）和中國鐵塔（0788）則被剔出。
此外，醫渡科技（2158）、微創心通（2160）和諾輝健康（6606）獲納入恒生綜指，有機會納入港股通，同獲納入的汽車之家，則因為第二上市不會納入港股通。
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