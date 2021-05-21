中興通訊（0763）、鴻騰（6088）和祖龍娛樂（9990）則被剔出，分別約有2250萬美元、570萬美元和450萬美元被動資金沽出。此外，小米（1810）和阿里巴巴（9988）比重分別被削1.61和0.92個百分點至8%，騰訊（0700）、美團（3690）和快手（1024）則分別增0.52、1.17和1.37個百分點，至上限8%。

國指方面，比亞迪股份（1211）和恒大物業（6666）獲納入，比重分別為1.43%和0.67%，粵海投資（0270）、中國聯通（0762）和中國鐵塔（0788）則被剔出。

此外，醫渡科技（2158）、微創心通（2160）和諾輝健康（6606）獲納入恒生綜指，有機會納入港股通，同獲納入的汽車之家，則因為第二上市不會納入港股通。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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