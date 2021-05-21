騰訊友邦將削權重 美團阿里比重提升
文章日期：2021年5月21日 18:53
由於改革後恒指個股的最高權重減至8%，友邦（1299）、騰訊（0700）及匯控（0005）均要減磅，友邦及騰訊在季檢後將減至8%的上限，匯控則會被減至7.89%，以3股最新的權重10.09%、9.13%及8.33%計算，友邦、騰訊及匯控將分別被淨沽出35.37億元、19.13億元及7.45億元。
至於同股不同權股份，由於權重上限亦同時由5%提升至8%，美團（3690）及阿里巴巴（9988）均可增加權重，分別增至7.71%及7.33%，料分別吸引58億元及29.5億元資金追貨。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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