恒指季檢 科技股大熱倒灶 比亞迪碧服信義光能染藍
文章日期：2021年5月21日 18:42
恒指公司公布自改革後首次季度檢討，雖然市場預期恒生指數將加入多隻中資科技股，但最終大熱倒灶，恒指將加入3隻股份，分別為信義光能（0968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098），於6月日7日起生效，屆時藍籌股數目將增至58隻。是次新增藍籌的數目，亦較預期中的5隻以上為少。
截至4月30日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約410億美元，其中，與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品，資產管理總值分別約217億美元、53億美元和30億美元。
新染藍的比亞迪權重料為0.98%，以追蹤恒指的217億美元規模計算，將吸引16.6億元被動資金追入。碧桂園服務及信義光能的權重將為0.97%及0.46%，料將吸引16.4億元及7.8億元資金追貨。
今次恒生指數的改革主要有5大範疇，第一是長遠把藍籌股數目倍增至100隻；第二是把藍籌股的上市歷史要求降至3個月；第三是重新定義7個行業組別；第四是把個股權重上限減至8%；第五是維持香港公司股份數目於20至25隻。
恒生指數於1969年推出市場，至今逾50年，期間經歷多次重大改革，例如1994年加入首隻紅籌股，2006年加入首隻H股，2020年正式納入同股不同權及第二上市公司。
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