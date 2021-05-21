截至4月30日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約410億美元，其中，與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品，資產管理總值分別約217億美元、53億美元和30億美元。

新染藍的比亞迪權重料為0.98%，以追蹤恒指的217億美元規模計算，將吸引16.6億元被動資金追入。碧桂園服務及信義光能的權重將為0.97%及0.46%，料將吸引16.4億元及7.8億元資金追貨。

今次恒生指數的改革主要有5大範疇，第一是長遠把藍籌股數目倍增至100隻；第二是把藍籌股的上市歷史要求降至3個月；第三是重新定義7個行業組別；第四是把個股權重上限減至8%；第五是維持香港公司股份數目於20至25隻。

恒生指數於1969年推出市場，至今逾50年，期間經歷多次重大改革，例如1994年加入首隻紅籌股，2006年加入首隻H股，2020年正式納入同股不同權及第二上市公司。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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