太古地產董事及現任行政總裁、現年55歲的白德利先生將出任太古股份及國泰航空董事，並接替施銘倫出任太古股份及太古地產主席。同時，白德利將退任太古地產行政總裁。

國泰航空主席及太古地產現任董事賀以禮將出任太古股份董事，並將退任太古地產董事。而太古地產中國內地行政總裁彭國邦將出任太古地產董事及行政總裁。太古地產發展及估價董事馬淑貞女士將出任太古地產董事。上述變動將於今年8月24日生效。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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