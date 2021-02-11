與市場上的自願醫保標準計劃相同，保額為每年42萬元的醫療保障，產品不設終身保障限額，保證能續保至 100 歲。產品包括不同患病和康復階段的醫療開支，即使是先天性疾病、未知的已有疾病或糖尿病，都有機會受保。產品提供全球性的保障和電子索償服務，即使被保人在海外就醫，亦可以進行索償。

眾安保險行政總裁許煒表示，該行開業短短一年，總保額超過80億元，現時約一半保單非辦公時間獲批，99%用戶投保可以即時獲得保障。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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