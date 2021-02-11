眾安推出自願醫保 為第二間虛擬保險公司參與VHIS市場
文章日期：2021年5月21日 18:07
眾安人壽（ZA Insure）公布推出自願醫保標準計劃，為第二間虛擬保險公司推出自願醫保產品。該行表示，其產品為本港保費最低的自願醫保標準計劃。以保費最低的類別，非吸煙男性為例，每年保費為1115元，即每日保費少於3元。
與市場上的自願醫保標準計劃相同，保額為每年42萬元的醫療保障，產品不設終身保障限額，保證能續保至 100 歲。產品包括不同患病和康復階段的醫療開支，即使是先天性疾病、未知的已有疾病或糖尿病，都有機會受保。產品提供全球性的保障和電子索償服務，即使被保人在海外就醫，亦可以進行索償。
眾安保險行政總裁許煒表示，該行開業短短一年，總保額超過80億元，現時約一半保單非辦公時間獲批，99%用戶投保可以即時獲得保障。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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