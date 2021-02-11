澳門首季訪客按年減46%至近174萬人 酒店入住率達44%
文章日期：2021年5月21日 17:09
澳門統計暨普查局今日公布今年首季旅遊統計數據，入境旅客共173.84萬人次，按年減少46%，按季減少7.42%；旅客平均逗留1.7日，按年上升0.3日，按季亦上升0.2日。季內未有隨團入境旅客，在本地參團的旅客則同比下跌38.9%至5669人次。
首季有營業的120間酒店及公寓共提供35668間客房，按季增加526間，按年則增加1983間；撇除醫學觀察用途的客房平均入住率則為44.9%，同比上升3.6個百分點，按季則增加16.3個百分點。住客則減少1.2%至145.4萬人次，主要住客來自內地，佔比83.8%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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