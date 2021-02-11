港交所新CEO歐冠昇年薪千萬 上任獲發近億元股份
文章日期：2021年5月21日 16:59
港交所（0388）新行政總裁歐冠昇下周一（24日）正式上任，公司今日公布聘用合約條款。歐冠昇基本年薪1000萬元，較前任行政總裁李小加加薪7%。同時歐冠昇會收取酌情表現花紅及股份獎授、其他福利、公積金等。此外，歐冠昇會根據僱員股份獎勵計劃獲得21.1756萬股，分兩年發放。港交所今日收報453.6元，此批股份價值9605萬元。
公告指出，獎勵股份將於歐加入港交所後，於兩年平分兩次授予，是為補償其失去前任僱主摩根大通的長期獎勵的損失。根據公告，歐冠昇聲明，除擬授予獎勵股份外，現時並無擁有港交所權益，亦並無與港交所任何董事、高級管理人員、主要股東有任何關係。
根據港交所2020年年報，前行政總裁李小加基本年薪為931.5萬元，去年獲得現金花紅高達8070萬元，其他福利537萬元，退休福利支出133萬元。此外，年內獲得股份獎授價值為2377萬元。
歐冠昇於2013年至去年出任摩根大通亞太區首席執行官期間，曾出現兩項監管事項，涉及內部監控缺失，以及未披露財務權益等。但事件未令歐冠昇遭受任何監管機構處分或調查。
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