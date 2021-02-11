公告指出，獎勵股份將於歐加入港交所後，於兩年平分兩次授予，是為補償其失去前任僱主摩根大通的長期獎勵的損失。根據公告，歐冠昇聲明，除擬授予獎勵股份外，現時並無擁有港交所權益，亦並無與港交所任何董事、高級管理人員、主要股東有任何關係。

根據港交所2020年年報，前行政總裁李小加基本年薪為931.5萬元，去年獲得現金花紅高達8070萬元，其他福利537萬元，退休福利支出133萬元。此外，年內獲得股份獎授價值為2377萬元。

歐冠昇於2013年至去年出任摩根大通亞太區首席執行官期間，曾出現兩項監管事項，涉及內部監控缺失，以及未披露財務權益等。但事件未令歐冠昇遭受任何監管機構處分或調查。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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