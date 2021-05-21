首季旅客人均消費中，内地旅客消費同比上升1倍至3647元，當中個人遊旅客消費7132元，升幅達2.3倍。香港及台灣地區旅客的人均消費分別達2687元及3026元，亦分別錄得2.2倍及1.5倍升幅。留宿旅客人均消費有6084元，同比增加1.4倍；不過夜旅客人均消費則減少0.7%至719元。

在消費類別方面，首季旅客的消費主要用於購物，佔比64.1%；用於餐飲及住宿者分別佔16.2%及15.9%。旅客人均購物消費同比上升2.4倍至2280元，購買化妝品及香水達700元、手袋及鞋類則達456元，成衣亦達400元，支出分別增加2.3倍、5.6倍及4.1倍。按來澳主要目的統計，旅客用於度假、購物及探親的消費分別達6790元、4203元及3107元，按年分別上升2.0倍、72.7%及1.8倍。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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