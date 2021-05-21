澳門統計：首季訪澳旅客人均消費按年增1.3倍
文章日期：2021年5月21日 16:46
統計暨普查局最新資料顯示，今年首季訪澳旅客人均消費按年增加1.3倍至3556元（澳門元，下同），帶動全季旅客總消費（不包括博彩）上升23.5%至61.8億元；留宿旅客總消費上升48%至55.9億元，不過夜旅客則跌52.1%至5.9億元。
首季旅客人均消費中，内地旅客消費同比上升1倍至3647元，當中個人遊旅客消費7132元，升幅達2.3倍。香港及台灣地區旅客的人均消費分別達2687元及3026元，亦分別錄得2.2倍及1.5倍升幅。留宿旅客人均消費有6084元，同比增加1.4倍；不過夜旅客人均消費則減少0.7%至719元。
在消費類別方面，首季旅客的消費主要用於購物，佔比64.1%；用於餐飲及住宿者分別佔16.2%及15.9%。旅客人均購物消費同比上升2.4倍至2280元，購買化妝品及香水達700元、手袋及鞋類則達456元，成衣亦達400元，支出分別增加2.3倍、5.6倍及4.1倍。按來澳主要目的統計，旅客用於度假、購物及探親的消費分別達6790元、4203元及3107元，按年分別上升2.0倍、72.7%及1.8倍。
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