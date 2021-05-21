港鐵巴士車費增 4月本港通脹升至0.7%
文章日期：2021年5月21日 16:44
政府統計處公布，今年4月整體消費物價按年上升0.7%，較今年3月升0.5%為高。剔除所有政府一次性紓困措施影響，今年4月綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）為0.3%，較3月升0.2%稍高，主要是由於本地交通費用上升，以及汽油價格升幅擴大所致。
細分指數方面，甲類、乙類及丙類消費物價指數4月按年升幅分別為1.5%、0.3%及0.4%，3月升幅分別為1.3%、0.2%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數4月按年上升0.8%、0.0%及0.2%，而3月變動率分別為0.7%、-0.2%及0.0%。
各類綜合消費物價指數組成項目中，今年4月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升23.5%）、食品（不包括外出用膳）（上升1.6%）、交通（上升1.5%）、外出用膳（上升0.8%）、衣履（上升0.7%）和雜項服務（上升0.3%）。另外，錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.6%）、煙酒（下跌0.3%）和雜項物品（下跌0.3%），耐用物品按年不變。
政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率輕微上升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升，消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍非常溫和。展望將來，由於本地經濟仍在低於生產容量情況下運行，整體價格短期內應保持輕微壓力。
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