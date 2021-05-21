恒指收市升8點或0.03%，報28458點，成交金額1519億元，較上日減少10.01%，是5月18日1305.35億元成交後最少；國指升59點或0.56%，報10702點。恒生科技指數收報8025點，升1.38%。

恒指續受制於20天線(28546.84點)及10天線(28289.4點)，20天線得而復失。

藍籌27隻升，22隻下跌，6隻無升跌。申洲國際（2313）升4.46%，收報194.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.31%，收報110.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；騰訊（0700）跌3.37%，收報588.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報239.8元，升5.73%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報588.5元，跌3.37%。

北水南下合計淨流入19.82億元，較上日減少63.16%，連續第8日流入，累計流入439.25億元。南水北上合計淨流出5.78億元人民幣，較上日減少62.07%，連續第2日流出，累計流出21.03億元。

一周表現

恒指本周累升1.54%或430點，升幅是4月2日後最大，當時收市升幅為2.13%；本周表現最佳的是美團（3690），累升12.79%，其次為申洲國際（2313）及吉利（0175），分別升11.21%及9.22%。而表現最差的是百威（1876），累跌5.65%，其次為中銀香港（2388）及長建（1038），分別跌5.61%及5.26%。

國指本周累升2.86%或297點，升幅是2月5日後最大，當時收市升幅為3.15%；本周表現最佳的是網易（9999），累升16.56%，其次為翰森製藥（3692）及美團（3690），分別升16.47%及12.79%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌5.68%，其次為中國聯通（0762）及郵儲銀行（1658），分別跌4.28%及2.46%。

科指本周累升6.08%或460點，升幅是2月12日後最大，當時收市升幅為6.29%；本周表現最佳的是網易（9999），累升16.56%，其次為同程藝龍（0780）及比亞迪電子（0285），分別升15.141%及13.61%。而表現最差的是中芯（0981），累跌5.68%，其次為華虹半導體（1347）及ASM PACIFIC（0522），分別跌1.88%及無升跌。

午後消息股表現

比特幣再度跌穿「4字頭」。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報18.8元，跌3.69%；栢能集團（1263）收報3.79元，跌1.04%；BC科技（0863）收報18.32元，升0.88%；雄岸科技（1647）收報0.3元，升3.45%；美圖公司（1357）收報1.96元，跌1.51%。

銀保監處罰中行、招行、東亞中國、渤海、華夏銀行，罰款共3.6億。中行（3988）收報3.11元，跌0.32%；招商銀行（3968）收報66.15元，跌1.19%；東亞（0023）報16.08元，升0.5%；渤海銀行報3.29元，跌0.3%。

路透社：京滬至少兩政府機構，禁止Tesla停泊。電動車股方面，比亞迪（1211）收報163.9元，升1.86%；恒大汽車（0708）收報41.2元，無升跌。

中國網信辦：抖音快手（1024）、百度（9888）等App違法規收集使用個人信息。快手收報239.8元，升5.73%；百度收報188.7元，升1.45%。

泛海系發盈喜。泛海集團（0129）收報1.26元，升5%；泛海酒店（0292）收報0.247元，升6%。；匯漢控股（0214）收報1.31元，升6.5%。

大酒店（0045）公布，半島酒店上季出租率30%，按季回落。收報7.77元，跌1.27%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊績後多間大行下調目標價。騰訊曾跌最多4.19%，是5月11日後最大跌幅，低見583.5元，是5月14日574元後最低。收報588.5元，跌3.37%，亦是2021年5月14日後收市新低。

BioNTech：疫苗對印度變種病毒防護效力或達70%至75%。復星醫藥（2196）收報58.85元，升2.71%。

呷哺呷哺（0520）辭退行政總裁趙怡。呷哺呷哺曾跌最多16.33%，是2021年4月19日後最大跌幅，今日低位見9.84元，是2020年10月7日9.74元後最低。收報10元，跌14.97%，連跌2日，累計跌1.96元。

阜博（3738）以每股30.3元，較上日折讓約9.01%，配售2150萬股新股，佔經發行股本4.45%，集資淨額6.31億元，用於科技投資、客户的全球擴展及一般企業用途。收報33.2元，跌0.3%。

羚邦（2230）向網易遊戲授權，以推出數字遊戲「光‧遇」小王子季特別遊戲版本。收報0.275元，升10%。

百盛商業集團（3368）首季扭虧為盈，純利41萬元人民幣。收報0.26元，無升跌。

澳門MOX：美高梅（2282）已申請優先票據上市。收報11.6元，升3.2%。

澳博（0880）：料零收入下可支持燒錢營運2.8年。收報8.93元，升2.41%。

中聯通（0762）4月5G套餐客淨增加671萬戶。收報4.25元，無升跌。

破頂股表現

燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見143.9元，收報142元，升0.28%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.34元，收報5.2元，升2.36%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.54元，收報8.45元，升2.05%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.39元，收報3.36元，升8.39%。

醫療醫藥股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見11.9元，收報11.86元，升8.01%；現代牙科（3600）創上市新高，見5.5元，收報5.47元，升5.8%；金斯瑞（1548）創52周高，見27.3元，收報26.9元，升3.07%；康哲藥業（0867）創52周高，見19.66元，收報19.36元，升6.26%；神威藥業（2877）創52周高，見7.73元，收報7.71元，升7.68%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.94元，收報5.9元，升5.36%。

其他破頂股包括，順豐房託（2191）創上市新高，見4.68元，收報4.66元，升3.33%；申洲國際（2313）創上市新高，見195.3元，收報194.5元，升4.46%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.169元，收報0.166元，升3.75%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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