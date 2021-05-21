比特幣再度跌穿「4字頭」 馬斯克再發功狗狗幣僅微升
文章日期：2021年5月21日 16:06
加密貨幣價格走勢反復，市場「一哥」比特幣（Bitcoin）再度跌穿4萬美元關口。根據交易平台Coindesk報價顯示，比特幣24小時低見38289美元，即使跌幅及後收窄，但仍在4萬美元以下水平，暫報約39950美元。
另一熱炒的以太幣24小時曾重返「3字頭」，高見約3002美元，但其後走勢向下，暫報約2700美元。
一直被視為「幣圈打手」的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）再「發功」，昨日於Twitter問：「櫥窗的狗狗幣值多少錢？（How much is that Doge in the window?）」，引來網民熱烈回應，刺激狗狗幣24小時高見約0.44美元，惟升幅及後收窄至1%至2%，暫報約0.39美元，但已經較本月初的高位0.74美元削近5成。
對於今次馬斯克的帖文，有網民以「狼來了」的心態應對，表示自己「將所有錢花在比特幣上，並已經輸光了，永遠不要再信任你（馬斯克）」。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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