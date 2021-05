另一熱炒的以太幣24小時曾重返「3字頭」,高見約3002美元,但其後走勢向下,暫報約2700美元。

一直被視為「幣圈打手」的Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)再「發功」,昨日於Twitter問:「櫥窗的狗狗幣值多少錢?(How much is that Doge in the window?)」,引來網民熱烈回應,刺激狗狗幣24小時高見約0.44美元,惟升幅及後收窄至1%至2%,暫報約0.39美元,但已經較本月初的高位0.74美元削近5成。

對於今次馬斯克的帖文,有網民以「狼來了」的心態應對,表示自己「將所有錢花在比特幣上,並已經輸光了,永遠不要再信任你(馬斯克)」。

