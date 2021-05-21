報道指出，華為的全球智能手機業務受美國制裁打擊後，集團轉向發展電動汽車，除了與長安汽車合作，亦計劃在自家品牌旗下發展電動汽車，目前正與中國一間小型汽車製造商的電動汽車部門作收購談判。在全球半導體短缺情況下，華為與長安合作發展晶片，將對汽車製造商帶來強勁打擊，今次亦是華為在美國制裁後，集團晶片業務的一次重大擴張。

長安汽車回應內媒，與華為的主要合作是全新平台開發，以及品牌合作，電池製造商寧德時代就未有回應查詢。華為和長安現時的合作關係中，前者負責車輛的操作系統和車廂技術，長安就負責車輛設計和工程。

消息人士又透露，與福特、萬事得（Mazda）有合作的長安汽車，除了生產亦有致力開發自家晶片，惟進展不大。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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