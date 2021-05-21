路透：華為將與長安汽車研發智能汽車晶片
文章日期：2021年5月21日 16:02
《路透》引述四名知情人士指，華為去年11月宣布與國企重慶長安汽車合作發展智能汽車後，過去數個月一直非正式地合作研發晶片，現正擴大其合作伙伴關係至汽車半導體零件的設計及開發，或快將成立合資公司作研發晶片。
報道指出，華為的全球智能手機業務受美國制裁打擊後，集團轉向發展電動汽車，除了與長安汽車合作，亦計劃在自家品牌旗下發展電動汽車，目前正與中國一間小型汽車製造商的電動汽車部門作收購談判。在全球半導體短缺情況下，華為與長安合作發展晶片，將對汽車製造商帶來強勁打擊，今次亦是華為在美國制裁後，集團晶片業務的一次重大擴張。
長安汽車回應內媒，與華為的主要合作是全新平台開發，以及品牌合作，電池製造商寧德時代就未有回應查詢。華為和長安現時的合作關係中，前者負責車輛的操作系統和車廂技術，長安就負責車輛設計和工程。
消息人士又透露，與福特、萬事得（Mazda）有合作的長安汽車，除了生產亦有致力開發自家晶片，惟進展不大。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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