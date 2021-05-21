罰款最多的是華夏銀行，罰款9830萬元，涉及部分理財產品信息披露不合規並使用理財資金對接本行信貸資產、出具的理財投資清單與事實不符或未全面反映真實風險等多項違法違規行為。

其次為渤海銀行，罰款9720萬元，涉及投向權益類資產及集合資金信託計劃的理財產品面向一般個人客戶銷售、銀行承兌匯票保證金管理不規範等多項違法違規行為。

中國銀行亦被罰款8761萬元，涉及違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費等多項違法違規行為。

招行罰款7170萬元，涉及並表管理不到位並通過關聯非銀機構的內部交易違規變相降低理財產品銷售門檻，同業投資、理財資金等違規投向地價款或“四證”不全的房地產項目等多項違法違規行為。

東亞中國罰款1120萬元，涉及向房地產開發企業發放貸款未記入房地產開發貸款科目、利用票據「賣斷＋買入返售＋到期買斷」交易模式轉移規模等多項違法違規行為。

中行現報3.12元，無升跌；招行報66元，跌1.4%；東亞報16.04元，升0.25%；渤海報3.3元，無升跌。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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