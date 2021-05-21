銀保監處罰中行、招行、東亞中國、渤海、華夏銀行 罰款共3.6億
文章日期：2021年5月21日 15:35
中國銀保監會發公告，近期查處一批違法違規案件，對華夏銀行、渤海銀行（9668）、中國銀行（3988）、招商銀行（3968）、東亞（0023）旗下東亞銀行（中國）等5家金融機構及相關責任人員處罰合計約3.66億元人民幣(下同)。
罰款最多的是華夏銀行，罰款9830萬元，涉及部分理財產品信息披露不合規並使用理財資金對接本行信貸資產、出具的理財投資清單與事實不符或未全面反映真實風險等多項違法違規行為。
其次為渤海銀行，罰款9720萬元，涉及投向權益類資產及集合資金信託計劃的理財產品面向一般個人客戶銷售、銀行承兌匯票保證金管理不規範等多項違法違規行為。
中國銀行亦被罰款8761萬元，涉及違規向部分已簽約代發工資客戶收取年費等多項違法違規行為。
招行罰款7170萬元，涉及並表管理不到位並通過關聯非銀機構的內部交易違規變相降低理財產品銷售門檻，同業投資、理財資金等違規投向地價款或“四證”不全的房地產項目等多項違法違規行為。
東亞中國罰款1120萬元，涉及向房地產開發企業發放貸款未記入房地產開發貸款科目、利用票據「賣斷＋買入返售＋到期買斷」交易模式轉移規模等多項違法違規行為。
中行現報3.12元，無升跌；招行報66元，跌1.4%；東亞報16.04元，升0.25%；渤海報3.3元，無升跌。
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