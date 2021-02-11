華潤超市業務擬IPO集資155億元
文章日期：2021年5月21日 15:21
彭博社引述消息指，華潤（集團）正考慮將超市業務「華潤萬家」在香港進行IPO，集資至多20億美元(約155億港元)。
報道引述消息指，華潤已與潛在顧問機構進行IPO計劃磋商，最快或在明年進行。據報，上市前融資輪的融資規模可能約在3至4億美元。融資磋商尚處於初期階段，細節仍可能有變。
華潤集團和華潤萬家的代表沒有立即回應置評請求。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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