路透社：京滬至少兩政府機構 禁止Tesla停泊
文章日期：2021年5月21日 15:10
路透社引述消息指，北京及上海至少有有兩個政府機構，已被主管口頭指示不要停泊Tesla汽車，因為出於車載攝像頭安全性的擔憂。
報道指，目前尚不清楚有多少輛汽車受到影響，亦不清楚是否北京所有政府機構都實施相同的限制，或者這是否是正式的政府禁令。
不過，其他汽車製造商生產，同樣有使用傳感器和攝像頭的車輛則未受限制，該限制僅適用於Tesla。
國務院新聞辦和Tesla中國未回應路透的置評請求。
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