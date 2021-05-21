郭炳聯：鄺準一生為「家」努力 對舅父貢獻銘記於心
文章日期：2021年5月21日 13:02
新鴻基地產（0016）前執行董事鄺準過身，在今天鄺準的安息禮，在儀式場刋上，雖然未見他胞姊鄺肖卿致悼詞，但是他的外甥即新地主席郭炳聯在埸刋內分享點滴時。形容鄺準一生為「家」努力，善良仁厚，在新地及康業服務大半生，助業户安居樂業，對舅父留下的回憶和貢獻，他鉻記於心。
郭炳聯說，舅父在戰亂之時，於艱苦的歲月考進大學，仍能完成學業，反映他的毅力和對知識的渴求。舅父令人敬佩之處，在於嚴以律己、寬以待人，從不對人發脾氣，反而自我要求極高，面對任何挑戰與任務，均敢於承擔，努力打拼，盡忠職守，敬業樂業，同時又愛惜後輩。
郭炳聯尤記得，舅父曾經歷兩次大手術，但無怨天尤人，一直保持著對生命的熱誠與病魔奮戰，同時繼續關心公司的事務，就像一根焚而不毀的火柴，直至在世的最後日子，仍然為家庭，同事燃起生命的亮光。他亦對舅父心存感激，並謂舅父對家母郭老太無微不至，無論歡樂與悲傷，都給予很大支持。舅父亦服務公司逾半世紀，助新地不斷壯大。儘管舅父回到天家得享安息，但是他對舅父的教誨及親切的關懷，將永遠留在他們心中。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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