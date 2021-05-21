郭炳聯說，舅父在戰亂之時，於艱苦的歲月考進大學，仍能完成學業，反映他的毅力和對知識的渴求。舅父令人敬佩之處，在於嚴以律己、寬以待人，從不對人發脾氣，反而自我要求極高，面對任何挑戰與任務，均敢於承擔，努力打拼，盡忠職守，敬業樂業，同時又愛惜後輩。

郭炳聯尤記得，舅父曾經歷兩次大手術，但無怨天尤人，一直保持著對生命的熱誠與病魔奮戰，同時繼續關心公司的事務，就像一根焚而不毀的火柴，直至在世的最後日子，仍然為家庭，同事燃起生命的亮光。他亦對舅父心存感激，並謂舅父對家母郭老太無微不至，無論歡樂與悲傷，都給予很大支持。舅父亦服務公司逾半世紀，助新地不斷壯大。儘管舅父回到天家得享安息，但是他對舅父的教誨及親切的關懷，將永遠留在他們心中。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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