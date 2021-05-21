國家網信辦指，近期針對人民群眾反映強烈的App非法獲取、超範圍收集、過度索權等侵害個人信息的現象，國家網信辦依據法律和有關規定，組織對短視頻、瀏覽器、求職招聘等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行了檢測和通報。通報名單中包括抖音、快手、360瀏覽器、百度瀏覽器、領英、智聯招聘等105款App。

在本月10日，國家網信辦亦曾公布包括騰訊手機管家、平安好貸等84款App違法違規收集使用個人信息情況的通報。

快手半日升4.9%，報237.8元；百度升2.5%，收報190.7元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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