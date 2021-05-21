中國網信辦：抖音快手百度等App違法規收集使用個人信息
文章日期：2021年5月21日 12:45
國家網信辦指，近期針對人民群眾反映強烈的App非法獲取、超範圍收集、過度索權等侵害個人信息的現象，國家網信辦依據法律和有關規定，組織對短視頻、瀏覽器、求職招聘等常見類型公眾大量使用的部分App的個人信息收集使用情況進行了檢測和通報。通報名單中包括抖音、快手、360瀏覽器、百度瀏覽器、領英、智聯招聘等105款App。
在本月10日，國家網信辦亦曾公布包括騰訊手機管家、平安好貸等84款App違法違規收集使用個人信息情況的通報。
快手半日升4.9%，報237.8元；百度升2.5%，收報190.7元。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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