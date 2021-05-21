泛海集團指純利大增主要因財務投資收入增加；財年內的財務資產錄得之已變現及未變現浄收益，而去年則為淨虧損、市場利率減少而導致融資成本淨額減少；但部份增幅被下列原因所扺消，包括投資物業重估虧損增加及酒店業務之收入及毛利因旅遊限制及衛生檢疫規定而大幅減少。

泛海酒店指純利增加主要因來自財務投資之利息收入增加、市場利率及銀行貸款減少而導致淨融資成本減少、財務資產投資所產生之已變現及未變現的淨收益，上財年則為淨虧損；但因受到新冠肺炎疫情大流行對全球所造成之嚴重影響，導致酒店業務的收入和毛利大幅減少，抵消了部分的增幅。

匯漢控股則指，純利大幅增長之主要因財務投資之收入增加、財務資產錄得之已變現及未變浄收益，而去年則為淨虧損；市場利率減少而導致融資成本淨額減少。但部份增幅被下列原因所扺消，包括投資物業重估虧損增加及酒店業務之收入及毛利因旅遊限制及衛生檢疫規定而大幅減少。

泛海集團今日早市升1.67%﹔泛海酒店早市無升跌﹔匯漢控股早市則跌1.63%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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