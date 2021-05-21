除了A股周末前回軟，港股未能跟美股上升，一個原因是騰訊績後受壓。大行普遍調低目標價，指成本上升，加上未來一段時間加大投資力度，短期盈利會走樣，股價跌4%。

不過，京東（9618）績後升3.6%，網易（9999）亦連升兩日突破頸線，技術走勢有機會上試200元。此外，互聯網醫療股亦造好，京東健康（6618）升4.4%，體育用品股、醫藥股、房託股均上升，資源股也低位反彈，指數回軟，但市況偏好。

餐飲股異動，呷哺呷哺（0520）大跌13%。繼早前旗下重要品牌湊湊CEO張振緯離職後，集團行政總裁趙怡亦被解除職務，原因是有子品牌表現未符合董事會預期。未知是否因對手陷入混亂而受惠，海底撈（6862）則升4.2%。

筆者覺得九毛九（9922）可以入市試博反彈。九毛九的營運成績理想，旗下的品牌「九毛九」及「太二酸菜魚」於5月1至4日假期期間，同店銷售額表現已分別恢復至2019年同期的92%及108%，其中太二分店的翻枱率更較今年首季有明顯提升，未有受部分餐點加價所影響。走勢上，九毛九一直在100天線有重大支持，現處於約29.4元，現價相距不遠。

張兆聰

明報首席評論員