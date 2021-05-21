至於出租物業方面，集團住宅首季出租率為81%，較2020年第四季微跌2個百分點，較2020年第一季則按年跌13個百分點﹔商場首季出租率為89%，較2020年第四季微跌1個百分點，較2020年第一季則按年升6個百分點﹔辦公大廈首季出租率為98%，與2020年第四季持平，較2020年第一季則按年升3個百分點。

集團副主席包立賢表示，酒店業於今年首季業務表現仍持續受到新冠疫情的影響，首季業績也反映了相同的狀況。酒店業務在部分市場錄得輕微復甦，尤以内地市場的表現較爲顯著，而隨著美國放寬限制措施和疫苗接種進展良好，集團位於美國的部分物業的業務表現也有所改善。

由於香港在首季仍然維持封關和嚴格的政府限制措施，集團在本地市場業績則仍然表現疲弱，而本港高端零售市場的表現也令旗下的商用物業租金持續受壓。香港半島酒店商場正進行翻新，並將於2021年5月底引進更多生活時尚的品牌，以吸引本地客流。集團的辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務前景則不明朗。

集團指，目前擁有充裕的資金，相信仍可應付日後一段時期的資金需求。在當前的情況下，加上政府持續實行的限制措施，除非在可見的未來出現重大的轉變，帶來不利影響的態勢仍將會持續。

大酒店早市微跌0.25%，收報7.85元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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