恒指20天線(28543.51點)得而復失，半日暫守10天線(28282.75點)。

藍籌24隻升，27隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升4.2%，收報45.85元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.32%，收報276.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；騰訊（0700）跌3.86%，收報585.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低104點。

恒生科技指數成份股19隻升，12隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報237.8元，升4.85%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報585.5元，跌3.86%。

北水南下合計淨流入24.79億元，較上日減少53.93%，連續第8日流入，累計流入444.22億元。南水北上合計淨流出2.93億元人民幣，較上日減少80.78%，連續第2日流出，累計流出18.18億元。

台積電增加MCU產量，紓緩汽車供應鏈壓力。汽車股個別發展，吉利（0175）收報19.06元，跌0.1%；比亞迪（1211）收報163.5元，升1.62%；廣汽集團（2238）收報6.77元，跌1.17%；東風集團股份（0489）收報7.32元，跌0.68%；長城汽車（2333）收報19.74元，跌3%。

騰訊績後多間大行下調目標價，騰訊曾跌最多4.19%，是5月11日後最大跌幅，今早低見583.5元，是5月14日574元後最低。

BioNTech：疫苗對印度變種病毒防護效力或達70%至75%。復星醫藥（2196）收報59.2元，升3.32%。

呷哺呷哺（0520）辭退行政總裁趙怡。曾跌最多13.27%，是4月19日後最大跌幅，低見10.2元，是2020年10月8日10元後最低。收報10.26元，跌12.76%。

阜博（3738）以每股30.3元，較上日折讓約9.01%，配售2150萬股新股，佔經發行股本4.45%，集資淨額6.31億元，用於科技投資、客户的全球擴展及一般企業用途。半日收報33元，跌0.9%。

羚邦（2230）向網易遊戲授權，以推出數字遊戲「光‧遇」小王子季特別遊戲版本。半日收報0.265元，升6%。

百盛商業集團（3368）首季扭虧為盈，純利41萬元人民幣。半日收報0.25元，跌3.8%。

澳門MOX：美高梅（2282）已申請優先票據上市。收報11.62元，升3.38%

澳博（0880）：料零收入下可支持燒錢營運2.8年。收報8.91元，升2.18%

中聯通（0762）4月5G套餐客淨增加671萬戶。

破頂股表現

燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見143.9元，收報141元，跌0.42%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.34元，收報5.2元，升2.36%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.54元，收報8.34元，升0.72%。

醫療醫藥股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見11.9元，收報11.76元，升7.1%；金斯瑞（1548）創52周高，見27.3元，收報27.2元，升4.21%；神威藥業（2877）創52周高，見7.67元，收報7.6元，升6.15%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.9元，收報5.86元，升4.64%。

其他破頂股包括，申洲國際（2313）創上市新高，見193.6元，收報191.8元，升3.01%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.169元，收報0.165元，升3.13%；威雅利（0854）創52周高，見3.8元，收報3.8元，升1.33%。