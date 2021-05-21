今次集團解僱趙怡，源於旗下若干子品牌的表現未能達致董事會預期，並宣布委任賀光啓為行政總裁。

事實上，呷哺呷哺管理層早已出現巨變，此前曾傳出湊湊餐飲行政總裁張振緯將離任，其後終在4月底獲證實，張振緯更將繼續於餐飲業創業。

其後投行高盛即發報告，指呷哺呷哺證實旗下品牌湊湊火鍋行政總裁辭任，湊湊火鍋為公司近年主要增長引擎，2020年貢獻公司31%銷售，又指品牌發展有賴前行政總裁張振緯過去強大的執行能力等，預期品牌仍然能貢獻強勁增長，但亦會關注近期表現。

該行同時提到，呷哺呷哺管理層對今年新店指引為70間，但高盛預計今年開店只有60間，加上張振緯離任帶來的有關執行風險，及公司尚未提供新任命時間表，當時高盛將呷哺呷哺目標價削14%，至18元。不過亦有券商續撐呷哺呷哺，大和表示湊湊管理層變動無大影響，公司長期增長故事不變。自3月張振緯辭任的消息傳出以來，並在4月確認，由於投資者的擔憂導致呷哺呷哺的股價下跌了約35%。但儘管張對湊湊擴張有幫助，但相信湊湊若沒呷哺呷哺廣泛供應鏈、網絡和資金支持也不會成功，而公司為湊湊尋找新行政總裁亦一直在進行，很可能會在內部尋找合適的人選，當時該行維持公司「買入」評級，目標價21元。

呷哺呷哺由年初至今股價已幾近腰斬，跌近42%﹔同行餐飲相關股份如海底撈（6862）年初至今亦跌約23%、頤海（1579）亦跌超過44%。

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合辦：明報財經 及 王道財經

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