美國財政部呼籲將全球最低公司稅稅率定為15%
文章日期：2021年5月21日 11:48
美國財政部呼籲將全球最低公司稅稅率設在15%，強調15%是底線，認為「必須多方一起努力消除公司稅競爭和稅基侵蝕的壓力」，「討論應該繼續保持雄心壯志，力爭更高的最低稅率。」。
拜登政府之前敦促國會向美國公司的全球利潤徵收21%的稅，稅率較一些稅率較低的國家為高（例如愛爾蘭，公司稅率為12.5%），而經濟合作與發展組織(OECD)在美國重新參與談判之前討論的最低稅率水平為12.5%。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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