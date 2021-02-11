港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止2連跌
文章日期：2021年5月21日 11:17
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.21點子至0.08571%，是5月13日後最高，當日報0.08571%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.46點子至0.04054%；1星期HIBOR升0.55點子至0.05839%；2星期HIBOR升0.63點子至0.06643%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.17321%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.30375%；12個月期HIBOR無升跌報0.43429%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.0965%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0108%，終止連續1日收窄，利差是2021年5月11日後最高，當日差距為-0.0088%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年5月19日，當日利差報-0.0122%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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