台積電增加MCU產量 紓緩汽車供應鏈壓力
文章日期：2021年5月21日 11:09
彭博社引述台積電一份電郵聲明，表示今年將提高微控制器單元（MCU）的產量60%，以紓緩汽車製造商所需材料供應緊張的壓力。
報道指，台積電稱其重新分配產能，2021年的MCU產量將比2020年水平高60%，較2019年疫情大流行前的水平高30%。公司亦將與汽車供應鏈合作，以提高需求的能見度，並實現及時的供應管理現代化
根據IHS Markit的研究，台積電生產全球約70％的MCU。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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