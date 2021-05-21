在安息禮一樓會埸所見，鄺準的各方政商界友好致送的花牌堆放滿堂，當中包括鄘準領導的康業服務，他曾任職的新地、新地副董事總經理雷霆、家族公司鴻昌進出口公司、政務司司長張建宗、公務員事務局局長聶德權、中山市政府、東莞市石龍政府、會德豐及九龍倉、恒基(中國)、恒基地產（0012）聯席主席李家傑及李家誠、信和置業（0083）副主席黃永光、其士國際（0025）主席郭海生等，均有送上花牌。

在會埸內，鄺準夫人楊慕蘭的花牌寫上「永遠愛您，常在心間、主懷安息」紀念亡夫，放在會場前面左手邊。右方的花牌則是他的胞姊鄺肖卿，寫上「永念親恩」，然後順序是已故的前新地主席郭炳湘遺孀郭李天穎及眾子女、郭炳江及太太、郭炳聯及太太的花牌，全部寫上: 「親恩永懷」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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