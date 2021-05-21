鄺準離世今舉行安息禮 胞姊鄺肖卿未有現身
文章日期：2021年5月21日 11:00
新鴻基地產（0016）前執行董事鄺準離世，今日他的家人在灣仔循道衛理教會舉行安息禮。早上九時多鄺準的家人親臨現場打點。新地主席郭炳聯及他的兄長前聯席主席郭炳江、新地郭氏基金執行董事郭婉儀則於早上10時後先後到場，準備參加之後舉行的安息禮。他的胞姊即前新地主席郭老太鄺肖卿則未見在現場出現。九龍倉置業（1997）主席吳天海亦親臨儀式。
在安息禮一樓會埸所見，鄺準的各方政商界友好致送的花牌堆放滿堂，當中包括鄘準領導的康業服務，他曾任職的新地、新地副董事總經理雷霆、家族公司鴻昌進出口公司、政務司司長張建宗、公務員事務局局長聶德權、中山市政府、東莞市石龍政府、會德豐及九龍倉、恒基(中國)、恒基地產（0012）聯席主席李家傑及李家誠、信和置業（0083）副主席黃永光、其士國際（0025）主席郭海生等，均有送上花牌。
在會埸內，鄺準夫人楊慕蘭的花牌寫上「永遠愛您，常在心間、主懷安息」紀念亡夫，放在會場前面左手邊。右方的花牌則是他的胞姊鄺肖卿，寫上「永念親恩」，然後順序是已故的前新地主席郭炳湘遺孀郭李天穎及眾子女、郭炳江及太太、郭炳聯及太太的花牌，全部寫上: 「親恩永懷」。
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