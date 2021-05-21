其餘今日更新的大行予目標價及評級分別為，瑞信由800元降至750元評級「跑贏大市」；麥格理由778元降至719元評級「跑贏大市」；中銀國際由796元降至780元評級「買入」；招銀國際則上調目標，由735元升至753元評級「買入」；交銀國際由843元降至801元，評級「買入」。

彭博亦引述部分大行報告，其中，花旗認為，騰訊將加大在企業服務、遊戲、短視頻內容和可持續社會價值等關鍵領域的投資，這些投資將不僅帶來新的成長動力，同時也為現有業務成長提供支撐，有助於公司收入和盈利的長期成長，維持「買入」評級和808元的目標價。

富瑞認為，騰訊首季業績符預期，料手遊業務今年增長約20%，線上廣告業務觸底反彈的趨勢料仍將延續，今年增長21%，快過去年的20%，維持「買入」評級，目標價755元。

中金認為，騰訊首季符預期，金融及企業服務業務表現亮眼，遊戲和廣告收入總體穩健，騰訊把廣告資源位連接微信小程序的嘗試將有望提升銷售轉化率，結合視頻廣告庫存的增加，預計在2021年為整體廣告業務帶來長足動力，維持「中性」評級和682元的目標價。

騰訊現報590元，跌3%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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