Sahin表示，是根據近期一份針對已接種疫苗者的血液分析研究顯示，施打疫苗產生的抗體足以中和印度變種病毒。

另外，美國FDA宣布，要醫療機構停止使用中國廣東海鷗公司（Guangdong Haiou Medical Apparatus Co）的疫苗注射針筒，因產品曾傳出幾宗醫療事故，包括注射後針頭會從注射器脫落卡在患者手臂上，也有醫療人員在使用針筒時遭到刺傷。一名接受路透採訪的藥劑師指出，輝瑞與 BioNTech 新冠疫苗使用的是廣東海鷗公司生產的疫苗注射針筒。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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