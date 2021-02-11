BioNTech：疫苗對印度變種病毒防護效力或達70%至75% 復藥升3%
文章日期：2021年5月21日 09:42
BioNTech行政總裁Ugur Sahin表示，與輝瑞共同研發的疫苗，對抗印度新型變種病毒的感染防護效力與對抗南非病毒相當，而由於疫苗對南非變種病毒效力為70%至75%，因此他預期其疫苗對印度變種病毒「可能也有同等效力」。有份生產及銷售疫苗的復星醫藥（2196）現報59.1元，升3.14%。
Sahin表示，是根據近期一份針對已接種疫苗者的血液分析研究顯示，施打疫苗產生的抗體足以中和印度變種病毒。
另外，美國FDA宣布，要醫療機構停止使用中國廣東海鷗公司（Guangdong Haiou Medical Apparatus Co）的疫苗注射針筒，因產品曾傳出幾宗醫療事故，包括注射後針頭會從注射器脫落卡在患者手臂上，也有醫療人員在使用針筒時遭到刺傷。一名接受路透採訪的藥劑師指出，輝瑞與 BioNTech 新冠疫苗使用的是廣東海鷗公司生產的疫苗注射針筒。
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