恒指高開134點 騰訊跌1.48% 羚邦升8%
文章日期：2021年5月21日 09:26
恒指今早高開134點或0.48%，報28584點，重上20天線(28553.13點)，成交金額43億元；國指今早高開77點或0.74%，報10720點。恒生科技指數開市報8016點，升1.27%。
藍籌35隻升，9隻下跌，11隻無升跌。申洲國際（2313）升2.95%，報191.7元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.04%，報210.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；騰訊（0700）跌1.48%，報600元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報291.8元，升3.92%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報600元，跌1.48%。
騰訊（0700）上季non-GAAP純利331.18億人幣按季持平。開市報600元，跌1.48%。
呷哺呷哺（0520）辭退行政總裁趙怡。開市報11.4元，跌3.06%。
阜博（3738）以每股30.3元，較上日折讓約9.01%，配售2150萬股新股，佔經發行股本4.45%，集資淨額6.31億元，用於科技投資、客户的全球擴展及一般企業用途。開市報34.6元，升3.9%。
羚邦（2230）向網易遊戲授權，以推出數字遊戲「光‧遇」小王子季特別遊戲版本。開市報0.27元，升8%。網易（9999）開市報184.6元，升3.36%。
百盛商業集團（3368）首季扭虧為盈，純利41萬元人民幣。開市報0.27元，升3.84%。
澳門MOX：美高梅（2282）已申請優先票據上市。開市報11.36元，升1.07%。
澳博（0880）：料零收入下可支持燒錢營運2.8年。開市報8.72元，無升跌。
中聯通（0762）4月5G套餐客淨增加671萬戶。開市報4.28元，升0.71%。
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