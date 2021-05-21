該遊戲將先於中國推出，再向全球156個國家和地區推出，包括但不限於亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲、南美洲及非洲。在該遊戲中，小王子與光之子將一同穿越浩瀚沙丘，月光下並肩凝視星空。

羚邦指，集團已參與授權品牌小王子達17年以上。董事會認為，有關小王子的首次全球遊戲交易標誌著在數字遊戲方面與網易遊戲代理「光‧遇」在全球範圍內形成了全新而振奮的關係，符合集團的5年策略計劃。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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