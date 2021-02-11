道期升0.23%，標期升0.23%，納期升0.32%。日股現升0.96%，韓股現升0.86%，澳股現升0.39%。

今日焦點股份可留意：

騰訊（0700）上季non-GAAP純利331.18億人幣按季持平。

呷哺呷哺（0520）辭退行政總裁趙怡。

阜博（3738）以每股30.3元，較上日折讓約9.01%，配售2150萬股新股，佔經發行股本4.45%，集資淨額6.31億元，用於科技投資、客户的全球擴展及一般企業用途。

羚邦（2230）向網易遊戲授權，以推出數字遊戲「光‧遇」小王子季特別遊戲版本。

百盛商業集團（3368）首季扭虧為盈，純利41萬元人民幣。

澳門MOX：美高梅（2282）已申請優先票據上市。

澳博（0880）：料零收入下可支持燒錢營運2.8年。

中聯通（0762）4月5G套餐客淨增加671萬戶。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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