經濟復蘇樂觀預期 美股反彈 道指升188點 比特幣重上40000美元
文章日期：2021年5月21日 08:15
美國上周首次申領失業救濟金人數降至疫情爆發以來新低，經濟復蘇樂觀預期推動美股強勁反彈，科技股領漲，納斯達克100指數升至兩周高位。比特幣反彈4.5%重上40000美元關口，今早早市曾升最多4.4%，現報41039美元，升2.3%。
道瓊斯工業平均指數收漲188點，升幅0.56%，報34084點。標普500指數收漲43點，升幅1.06%，報4159點。納斯達克綜合指數收漲236點，或1.78%，報13535點。
微軟升1.38%，報246.48美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而Caterpillar跌0.79%，報234.99元，拖低道指12點。
科技股方面，蘋果收市報127.31元，升2.1%，谷歌母公司Alphabet收市報2306.95元，升1.56%，亞馬遜收市報3247.68元，升0.49%，Facebook收市報318.61元，升1.6%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.28%，報441點。德國DAX指數收漲1.7%，報15370點；法國CAC 40指數漲1.3%，報6343點；英國富時100指數收漲1.01%，報7019點。