美國上周首次申領失業救濟金人數降至疫情爆發以來新低，經濟復蘇樂觀預期推動美股強勁反彈，科技股領漲，納斯達克100指數升至兩周高位。比特幣反彈4.5%重上40000美元關口，今早早市曾升最多4.4%，現報41039美元，升2.3%。