國泰航空服務董事麥皓雲（Alex McGowan）在信中指出，即使公司不會輕易把接種疫苗作為繼續聘用機組人員的前提，但需要作出決擇的時間已逼切地接近，再次呼籲員工接種疫苗。信中透露，目前有近3500名機艙服務員接種疫苗，當中2000人已經接受兩劑疫苗，接種率高於社會平均水平，但依然未及機艙服務員員工數量的一半。

麥皓雲直言，以目前營運模型推算，很快就無法持續安排未接種疫苗的員工執行空勤職務。公司明白接種疫苗應是自行決定，所以不會隨意將疫苗列為續聘的先決條件，但基於聘用及培訓已接種疫苗員工需花費一定時間，國泰也快將考慮將疫苗列為聘用條件。

麥皓雲重申，政府年初收緊機組人員檢疫安排，已令國泰不得已實行「閉環式管理」安排人手，令客貨運運力受壓，每月現金消耗增加約4億元。

上星期國泰曾出新聞稿，指已有約80%駐港機師及約40%駐港機艙服務員預約接種或已接種疫苗，並強調接種疫苗對公司來說尤其重要。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

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日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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