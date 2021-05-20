國泰呼籲機組人員接種疫苗 日後或將成為聘用條件
文章日期：2021年5月20日 19:29
港府早前宣布以「疫苗氣泡」為基礎，放寬機組人員的強制隔離檢疫安排，據本報獲得國泰（00293）向機組人員發的內部信表示，政府的放寬防疫要求和旅遊氣泡安排，有助增加下月起的航班數量，但放寬的前提是機組人員已接種兩劑新冠病毒疫苗，隨著放寬的航點增加，越來越清晰看到接種疫苗是機組人員營運航班的必要條件。
國泰航空服務董事麥皓雲（Alex McGowan）在信中指出，即使公司不會輕易把接種疫苗作為繼續聘用機組人員的前提，但需要作出決擇的時間已逼切地接近，再次呼籲員工接種疫苗。信中透露，目前有近3500名機艙服務員接種疫苗，當中2000人已經接受兩劑疫苗，接種率高於社會平均水平，但依然未及機艙服務員員工數量的一半。
麥皓雲直言，以目前營運模型推算，很快就無法持續安排未接種疫苗的員工執行空勤職務。公司明白接種疫苗應是自行決定，所以不會隨意將疫苗列為續聘的先決條件，但基於聘用及培訓已接種疫苗員工需花費一定時間，國泰也快將考慮將疫苗列為聘用條件。
麥皓雲重申，政府年初收緊機組人員檢疫安排，已令國泰不得已實行「閉環式管理」安排人手，令客貨運運力受壓，每月現金消耗增加約4億元。
上星期國泰曾出新聞稿，指已有約80%駐港機師及約40%駐港機艙服務員預約接種或已接種疫苗，並強調接種疫苗對公司來說尤其重要。
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