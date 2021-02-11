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渣打聯同新交所等合組碳交易所CIX

文章日期：2021年5月20日 18:56

渣打集團（2888）聯同星展銀行、新加坡主權基金淡馬錫及新加坡證券交易所宣布，落實發展碳交易所Climate Impact X（CIX）及Project Marketplace（下稱PM或項目市場），冀發展高品質的碳信貸產品及標準式合約，供跨國機構及機構投資者使用。CIX有望在今年底正式面世。PM則會可以讓自願參與減碳的企業，尋求適用的自然氣候解決方案（NCS）去達致可持續發展。

 

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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