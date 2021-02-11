渣打集團（2888）聯同星展銀行、新加坡主權基金淡馬錫及新加坡證券交易所宣布，落實發展碳交易所Climate Impact X（CIX）及Project Marketplace（下稱PM或項目市場），冀發展高品質的碳信貸產品及標準式合約，供跨國機構及機構投資者使用。CIX有望在今年底正式面世。PM則會可以讓自願參與減碳的企業，尋求適用的自然氣候解決方案（NCS）去達致可持續發展。