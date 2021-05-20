集團指出，首季財務數據有改善，主要因疫情影響相對減少，以及集團繼續實行成本控制措施，利用線上平台及社交媒體管道，包括百盛官方微信公眾號和移動購物小程式的推廣活動以增加銷售。

截至3月底止，集團在28個城市一共經營41間百盛門店、2間百盛優客城市廣場、1間金獅廣場、超市、服飾及餐飲門店。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

主板盈利上調六成至3年8000萬 三成成功申請不達標

證監港交疑IPO與微信女騙局有關 關注高佣金細價股

澳門MOX：美高梅已申請優先票據上市

本港失業率續降至6.4% 連續兩期下跌

澳博：料零收入下可支持燒錢營運2.8年