百盛首季扭虧為盈 純利41萬元人民幣
文章日期：2021年5月20日 18:35
百盛商業集團（3368）公布，今年首季扭虧為盈，純利為41萬元（人民幣、下同），去年同期虧損為1.47億元。集團期內銷售所得款項總額按年升49.2%至33.56億元，所得經營收益總額為13.0億元，按年上升48.0%，同店銷售增長為48.2%。
集團指出，首季財務數據有改善，主要因疫情影響相對減少，以及集團繼續實行成本控制措施，利用線上平台及社交媒體管道，包括百盛官方微信公眾號和移動購物小程式的推廣活動以增加銷售。
截至3月底止，集團在28個城市一共經營41間百盛門店、2間百盛優客城市廣場、1間金獅廣場、超市、服飾及餐飲門店。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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