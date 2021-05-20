螞蟻：年內再為小微企業減免服務成本60億元
文章日期：2021年5月20日 18:21
阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團今日公布年度社會責任報告（CSR），報告顯示，網商銀行截至去年底已服務小微企業超過3500萬家，80%是首次獲得經營性貸款支持。而螞蟻今年將以「數字責任與綠色發展」作為主題，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟在報告中透露，今年螞蟻將重點投入鄉村振興、綠色發展和平台責任。
井賢棟表示，今年首先是服務小微企業，幫助內地鄉村振興。螞蟻集團承諾，年內將通過提取現金免費、降低利率，再為小微企業減免金融服務成本50億元人民幣（約60億港元）。螞蟻又指，更會通過科技助農貸款、農產品區塊鏈溯源、鄉村科技發展創新基金等項目，積極融入內地的鄉村振興戰略，服務實體經濟。
阿里今日收報206元，微跌0.77%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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