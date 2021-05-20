井賢棟表示，今年首先是服務小微企業，幫助內地鄉村振興。螞蟻集團承諾，年內將通過提取現金免費、降低利率，再為小微企業減免金融服務成本50億元人民幣（約60億港元）。螞蟻又指，更會通過科技助農貸款、農產品區塊鏈溯源、鄉村科技發展創新基金等項目，積極融入內地的鄉村振興戰略，服務實體經濟。

阿里今日收報206元，微跌0.77%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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