R : 「說好的SH呢?」作為老友加戰友,我提醒C何謂信仰。

C :「個Elon Musk係咪PK。」

A :「開始買嗰陣,Elon Musk都未出聲。」三十出頭、在電視台出鏡的A也加入,呼籲人群冷靜。

C :「咁即係SH。」

C :「51K仲買左。」

A :「排了eth同btc加注盤都strike左。」典型愛冒險又勇進的星座性格。

R :「吓44k 原來已經?」筆者一粒都未賣過。

C : 「你去死啦!」

真人真事,以上對話(Ok,是在WhatsApp)發生在上個周末。也寫在前頭,大陸佛誕要全面封殺虛擬貨幣。

本欄上篇文章已大膽(應該是本港首個公開)提出姜濤幣之概念,指出其處理合約通過姜幣交易,戲言理念上可行,豈料不出一星期已初步實現,原來姜B、Mirror才是真正「幣少」,當然可視之為一時噱頭,只反映人氣的吹氣攬枕,但仍可見幣圈之風已走入民間、雅俗共賞,是否形同老散都派股票冧把?讀者或許該自行判斷,反正已在群組引發熱烈討論。

身邊不少人也有沾手虛擬貨幣,似乎仍雄心萬丈,(不計筆者認識用programme trade兩邊、或做delta neutral砌spread的高手),香港群組有人就逢低吸納比特幣,相反早幾年大炒特炒大麻股的台灣投資朋友,近期就相對務實得多,都是趁台股大跌買進收集下台積電而已。

一場幣圈的無限之戰似乎才剛開打,堂堂鋼鐵俠在帶領狗狗幣衝上太空後,卻因「招認」是場騙局並突然以高耗能不環保為由停收比特幣而淪為過街老鼠,結果是「可持續的比特幣」令比特幣的升勢未能持續,X馬斯克幣卻幾何級數爆升,形成幣圈陳百祥現象。

「任何電視節目,只要見阿叻有份出現,你就知道, 這個節目必會變為業餘、不認真,和像馬戲團。」套用在馬斯克身上的話,難怪幣圈中人都被迅間焫著,口誅筆伐,巴不得將其去之而後快,FxxKELON TOKEN教學在YouTube爆紅,勁過鳳凰不死鳥,但此刻又未見有網絡高手出面對付馬斯克。

比特幣一直被用作網絡黑客勒索贖金,故也有RaaS一詞流行於科技界,勒索軟件即服務(Ransomware as a Service),當然在不少人特別是企業眼中,是遠離了科技向善的初心,但筆者傾向相信科技本中性,Raas的應運而生,起碼為呈現Xaas疲勞添了點新意,而黑客用知識改變命運還帶點江湖道義,不是一味自肥。這又是題外話、畫外音。

朋友間仍不時傳來馬斯克的即時Twitter:

「頂佢,玩嘢咩!」並附上如此一句彷似放下心頭大石的結論。但說時遲那時快,大陸幾個當局便發出防範虛擬貨幣交易炒作風險的通知,指出虛擬貨幣交易炒作擾亂經濟金融正常秩序,金融機構和支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。聽落真是佛都有火,佛誕固然不會是大陸假期,但也不必大開殺戒吧。

但如此一來或許便可以解答得到,馬斯克莫非是「我笑他人看不穿」?一來神預測率先配合以上最新國策,二來因應內地多地限電而打出ESG牌 - 綠色主題基金不買應該不是很care,但上海不准設廠便茲事體大,收數字人民幣當然重要過無政體比特幣。

事實上,如何將虛擬貨幣納入體制,是不少企業以至政府遲早要面對的問題,舉例移民若非通過大額投資等退休,不少地方對職業都會有嚴格規定,即使是趁現時幣圈牛三(?)走人,也難以想像在申請時填上投資比特幣為生而順利獲批。筆者便有朋友移民去虛幣大國馬爾他,但literally準備的都是學做點心同揸巴士等硬功夫,而非炒賣、長揸、做空等軟技巧。

「40k喇!PK!」C喊道。

基本分析專家說BTC冇圖睇,但亦有人話在做頭肩頂技術型態,筆者只知從投資心理學及市場行為學,40k是不少人獲利離場後又唔抵得再加注(槓桿?)入場的價位,曠日持久不宜失,沒人知馬斯克個平均買入價是幾錢,佢可能會學阿叻話:「我睇唔到。」

任何投資項目,只要見馬斯克有份出現,你就知道,這個項目必會變為業餘、不認真,和像馬戲團。

「如果穿38k will lock in profit。」 C最終宣佈。

久利生

