R : 「說好的SH呢？」作為老友加戰友，我提醒C何謂信仰。

C :「個Elon Musk係咪PK。」

A :「開始買嗰陣，Elon Musk都未出聲。」三十出頭、在電視台出鏡的A也加入，呼籲人群冷靜。

C :「咁即係SH。」

C :「51K仲買左。」

A :「排了eth同btc加注盤都strike左。」典型愛冒險又勇進的星座性格。

R :「吓44k 原來已經？」筆者一粒都未賣過。

C : 「你去死啦！」

真人真事，以上對話（Ok，是在WhatsApp)發生在上個周末。也寫在前頭，大陸佛誕要全面封殺虛擬貨幣。

本欄上篇文章已大膽（應該是本港首個公開）提出姜濤幣之概念，指出其處理合約通過姜幣交易，戲言理念上可行，豈料不出一星期已初步實現，原來姜B、Mirror才是真正「幣少」，當然可視之為一時噱頭，只反映人氣的吹氣攬枕，但仍可見幣圈之風已走入民間、雅俗共賞，是否形同老散都派股票冧把？讀者或許該自行判斷，反正已在群組引發熱烈討論。

身邊不少人也有沾手虛擬貨幣，似乎仍雄心萬丈，（不計筆者認識用programme trade兩邊、或做delta neutral砌spread的高手），香港群組有人就逢低吸納比特幣，相反早幾年大炒特炒大麻股的台灣投資朋友，近期就相對務實得多，都是趁台股大跌買進收集下台積電而已。

一場幣圈的無限之戰似乎才剛開打，堂堂鋼鐵俠在帶領狗狗幣衝上太空後，卻因「招認」是場騙局並突然以高耗能不環保為由停收比特幣而淪為過街老鼠，結果是「可持續的比特幣」令比特幣的升勢未能持續，X馬斯克幣卻幾何級數爆升，形成幣圈陳百祥現象。

「任何電視節目，只要見阿叻有份出現，你就知道， 這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。」套用在馬斯克身上的話，難怪幣圈中人都被迅間焫著，口誅筆伐，巴不得將其去之而後快，FxxKELON TOKEN教學在YouTube爆紅，勁過鳳凰不死鳥，但此刻又未見有網絡高手出面對付馬斯克。

比特幣一直被用作網絡黑客勒索贖金，故也有RaaS一詞流行於科技界，勒索軟件即服務（Ransomware as a Service)，當然在不少人特別是企業眼中，是遠離了科技向善的初心，但筆者傾向相信科技本中性，Raas的應運而生，起碼為呈現Xaas疲勞添了點新意，而黑客用知識改變命運還帶點江湖道義，不是一味自肥。這又是題外話、畫外音。

朋友間仍不時傳來馬斯克的即時Twitter：

27m

Replying to

@BTC_Archive

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin

「頂佢，玩嘢咩！」並附上如此一句彷似放下心頭大石的結論。但說時遲那時快，大陸幾個當局便發出防範虛擬貨幣交易炒作風險的通知，指出虛擬貨幣交易炒作擾亂經濟金融正常秩序，金融機構和支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。聽落真是佛都有火，佛誕固然不會是大陸假期，但也不必大開殺戒吧。

但如此一來或許便可以解答得到，馬斯克莫非是「我笑他人看不穿」？一來神預測率先配合以上最新國策，二來因應內地多地限電而打出ESG牌 - 綠色主題基金不買應該不是很care，但上海不准設廠便茲事體大，收數字人民幣當然重要過無政體比特幣。

事實上，如何將虛擬貨幣納入體制，是不少企業以至政府遲早要面對的問題，舉例移民若非通過大額投資等退休，不少地方對職業都會有嚴格規定，即使是趁現時幣圈牛三（？）走人，也難以想像在申請時填上投資比特幣為生而順利獲批。筆者便有朋友移民去虛幣大國馬爾他，但literally準備的都是學做點心同揸巴士等硬功夫，而非炒賣、長揸、做空等軟技巧。

「40k喇！PK！」C喊道。

基本分析專家說BTC冇圖睇，但亦有人話在做頭肩頂技術型態，筆者只知從投資心理學及市場行為學，40k是不少人獲利離場後又唔抵得再加注（槓桿？）入場的價位，曠日持久不宜失，沒人知馬斯克個平均買入價是幾錢，佢可能會學阿叻話：「我睇唔到。」

任何投資項目，只要見馬斯克有份出現，你就知道，這個項目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。

「如果穿38k will lock in profit。」 C最終宣佈。

久利生

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