主板盈利上調六成至3年8000萬 三成成功申請不達標
文章日期：2021年5月20日 17:47
港交所早前建議上調主板盈利，今日公布諮詢總結作出讓步。該所早前建議，將主板上市公司3年累計盈利門檻大幅上調至1.25億元或1.5億元，現時則改為8000萬元，惟仍較現有要求上調六成。總結文件坦言，大部分回應人士均不贊成原有建議，亦不贊成今年就實施新規。新規將於明年1月1日起實施。
於諮詢總結中，港交所表示，上調六成是合適幅度，並援引1994年至去年之間的每月綜合CPI，指期間CPI上升61%，幅度與其一致。根據8000萬元的新標準，截至去年6月底的約460宗根據盈利要求成功上市IPO個案中，將有約140宗是會遭到拒絕，佔三成。
總結指出，新修訂盈利分布將為首兩個財年總和4500萬元，最後一個財年3500萬元。令引申市盈率為14倍。港交所指出，亦將容許個別申請人不符合上述盈利分布，視情況為其提供寬限。此外，監管機構將會監察新規實施後情況，若有需要，將會再度審視規則。
於諮詢總結中，港交所回應指，並不認為上調盈利會剝奪中小企上市機會。該所表示，過往仍有中小企來主板上市，此外中小企可以選擇專為其而設的GEM板；而港交所不能迎合所有規模公司的需要，而不考慮市場質素問題。
市場早前關注GEM板情況，指無法作為中小企替代上市板。港交所反駁指，認為GEM板上市一直可行，並引述數據指，2019年至2020年，GEM板錄得98隻IPO，上市後平均每日成交佔已發行股數的比率為0.2%。該所續指，GEM板上市公司平均開支為2700萬元，少於主板平均開支3600萬元，顯示其成本較廉宜。
不過，港交所最後亦表示，將會檢討GEM板情況，包括GEM的定位、市場觀感，若檢討後認為需要修訂《GEM上市規則》，將會發諮詢，征詢市場意見。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道