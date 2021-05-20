於諮詢總結中，港交所表示，上調六成是合適幅度，並援引1994年至去年之間的每月綜合CPI，指期間CPI上升61%，幅度與其一致。根據8000萬元的新標準，截至去年6月底的約460宗根據盈利要求成功上市IPO個案中，將有約140宗是會遭到拒絕，佔三成。

總結指出，新修訂盈利分布將為首兩個財年總和4500萬元，最後一個財年3500萬元。令引申市盈率為14倍。港交所指出，亦將容許個別申請人不符合上述盈利分布，視情況為其提供寬限。此外，監管機構將會監察新規實施後情況，若有需要，將會再度審視規則。

於諮詢總結中，港交所回應指，並不認為上調盈利會剝奪中小企上市機會。該所表示，過往仍有中小企來主板上市，此外中小企可以選擇專為其而設的GEM板；而港交所不能迎合所有規模公司的需要，而不考慮市場質素問題。

市場早前關注GEM板情況，指無法作為中小企替代上市板。港交所反駁指，認為GEM板上市一直可行，並引述數據指，2019年至2020年，GEM板錄得98隻IPO，上市後平均每日成交佔已發行股數的比率為0.2%。該所續指，GEM板上市公司平均開支為2700萬元，少於主板平均開支3600萬元，顯示其成本較廉宜。

不過，港交所最後亦表示，將會檢討GEM板情況，包括GEM的定位、市場觀感，若檢討後認為需要修訂《GEM上市規則》，將會發諮詢，征詢市場意見。

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