聲明指出，於部分主板新股中，懷疑有配售股份被分配至受騙徒控制戶口，而戶口內資金來源則是來自該新股所支付的包銷佣金或其他上市開支。此類新股往往招股價被托高，以滿足上市規定的5億元最低市值。上市後，股價往往會大幅跌穿，其後成交量也急速縮減。

聲明指出，注意到部分懷疑涉騙局新股中，包銷商獲佣金異常高昂。根據聲明，市值低於6億元的新股平均包銷佣金率，由2017年的約4%大幅上升至2020年的12%。於一項極端個案中，新股支付予各經紀行的整體包銷佣金率超過20%。監管機構認為，包銷金與其集資淨額不合比例。

兩監管機構指出，若新股符合部分特點，便會對公司作出查詢，包括但不限於新股申請人市值僅是剛符合最低門檻；申請人的市盈率相對同業估值、自身盈利預測而言非常高；異常高昂的包銷及配售佣金或其他上市開支；股權高度集中於少數股東，特別是公眾持股量價值偏低、股東數目僅符合最低門檻的情況。

聲明亦強調兩監管機構有反對懷疑涉騙案新股上市的權力。舉例而言，港交所可根據《上市規則》第8.07條（沒有足夠公眾人士對上市申請人的股份感興趣），拒絕上市申請。而證監會可援引《證券市場上市規則》第6（2）(a)條（不符合《上市規則》規定），以及第6（2）(d)條（公眾利益或投資大眾的利益）反對上市申請。

此外，證監會亦可根據條例，指示聯交所暫停某證券交易。證監會強調，若發現任何懷疑違規情況，將毫不猶豫地對涉嫌參與失當行為的發行人、董事、大股東及中介人行使其法定權力。

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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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