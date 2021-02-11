澳門MOX：美高梅已申請優先票據上市
文章日期：2021年5月20日 17:05
澳門債券上市平台MOX顯示，美高梅中國（2282）已經上載文件，申請發行7.5億美元年息4.75厘、2027年到期的優先票據，到該交易所上市。在今年3月31日該集團刋發公告時，並未見有關票據作出有關上市安排。這是繼澳門博彩（0800）安排優先票據到MOX上市後，第二間濠賭股將債券或優先票據到當地上市。
此前，新濠國際（0200）主席何猷龍的家族辦公室黑桃資本，已率先於2018年在澳門發行20億元澳門元債券。連同今次美高梅安排優先票據到MOX上市，何家涉足的三家公司，均已經在澳門安排優先票據上市及到當地發債。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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