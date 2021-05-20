與上一期比較，2月至4月大多數主要行業的失業率均下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。零售、住宿及膳食服務業合計失業率下跌0.8個百分點至9.9%；餐飲服務活動業的失業率由13.3%下跌至12.1%；建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.9%。就業不足率方面，主要是建造業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有所下跌。

2月至4月的總就業人數則增加7900人至362.2萬人，同期的總勞動人口則減少4400人至386.95萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨著本地疫情減退，勞工市場近期有所改善。展望未來，考慮到許多勞工密集行業的業務收益仍然遠低於衰退前水平，勞工市場需更長時間才能有顯著復蘇。不過，假如本地疫情持續受控，勞工市場壓力會在未來一段時間逐步紓緩。