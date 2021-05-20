澳博又指，在澳門半島的博彩業市場佔有率逾40%。澳門當局已對其批出1843張賭枱及逾2500部角子機額度，截至去年底分別已營運1223張賭枱及1196部角子機。若上葡京在上半年開業，料可容載550張賭枱及1200部角子機。該文件又顯示，澳博由2010至2020年共向澳門政府貢獻稅收超過290億美元（2251.29億港元）。根據財務報表細項，該集團在2020年度亦獲得轉批給費用收入650萬元。翻查資料，過往澳博曾經與美高梅金殿達成轉批給合同。

另有關文件亦顯示，澳博在2019年及2020年度，分別向集團執行董事兼聯席主席梁安琪租用物業，涉及價值約1.19億元及2.49億元。至於現歸梁安琪旗下的凱旋門，共分別經營16張貴賓廳賭枱及26張中場賭枱。另集團向母公司澳門旅遊娛樂租用物業，在2019及2020年度亦分別支付達2.43億元及5.73億元費用。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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