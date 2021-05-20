澳博：料零收入下可支持燒錢營運2.8年
文章日期：2021年5月20日 16:51
澳博上載至澳門MOX的發債文件顯示，截至今年3月31日止首季度，撇除與上葡京相關的費用，澳博日均燒錢1340萬元，較去年同期減少13%。該集團預期，以現有現金及銀行額度支持下，若繼續零收入及持續淨流出，最長料可支持營運2.8年。根據最新披露，上葡京內除了3間酒店共1892間客房之外，亦置有超過30間食肆及約100間店舖。
澳博又指，在澳門半島的博彩業市場佔有率逾40%。澳門當局已對其批出1843張賭枱及逾2500部角子機額度，截至去年底分別已營運1223張賭枱及1196部角子機。若上葡京在上半年開業，料可容載550張賭枱及1200部角子機。該文件又顯示，澳博由2010至2020年共向澳門政府貢獻稅收超過290億美元（2251.29億港元）。根據財務報表細項，該集團在2020年度亦獲得轉批給費用收入650萬元。翻查資料，過往澳博曾經與美高梅金殿達成轉批給合同。
另有關文件亦顯示，澳博在2019年及2020年度，分別向集團執行董事兼聯席主席梁安琪租用物業，涉及價值約1.19億元及2.49億元。至於現歸梁安琪旗下的凱旋門，共分別經營16張貴賓廳賭枱及26張中場賭枱。另集團向母公司澳門旅遊娛樂租用物業，在2019及2020年度亦分別支付達2.43億元及5.73億元費用。
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