中聯通4月5G套餐客淨增加671萬戶
文章日期：2021年5月20日 16:46
中聯通（0762）公布4月運營數據。移動業務方面，移動出賬用戶月內淨增18.5萬戶，累計3.09億戶。5G套餐用戶4月淨增671.3萬戶，累計9,856.5萬戶。
固網業務方面，固網寬帶用戶4月淨增70.7萬戶，累計達8,883.4萬戶；本地電話用戶4月淨減2.7萬戶，累計4,724萬戶。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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