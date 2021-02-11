固網業務方面，固網寬帶用戶4月淨增70.7萬戶，累計達8,883.4萬戶；本地電話用戶4月淨減2.7萬戶，累計4,724萬戶。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

騰訊上季non-GAAP純利331.18億人幣按季持平 股價績前微升0.2%

恒指午後續窄幅波動 收市跌143點 成交增29% 北水淨流入增22%

貝殼找房創辦人突然離世 終年50歲 盤前股價跌一成

梁安琪：全資擁凱旋門 私人發展押後處理

調查：港企業管治區內第二 監管加分 披露扣分

彌明生活百貨曾插水39% 集團指不再申請轉主板

奈雪的茶：IPO應該很快完成

恒指10天20天線間波動 半日跌211點 教育、燃氣、藥股破頂