一田料購物優惠日銷售升5% 超市優惠延長至兩周
文章日期：2021年5月20日 16:50
一田百貨將於5月27日至6月2日舉行「購物優惠日」，會員可優先登記首日早上9時至12時入場購物，超市優惠亦會延長兩周至6月9日。一田行政總裁黃思麗預計，今次購物優惠日銷售額可增長5%，對超市、家品、床上用品類別產品有信心。
她指出，早前的網店銷售與去年11月相若，例如3000元的嬰兒套裝深受歡迎，一出即搶購一空。另外，直播共接觸3.9萬人，銷售單數按年增1.53倍，銷售額亦升83%。
整體生意方面，黃思麗表示，首4個月整體銷售有輕微升幅，其中百貨業務按年錄得升幅，相信已近曙光，不過較2019年仍要下跌，因部分消費直接或間接與旅遊業有關，希望明年可錄得增長。超市受基數影響，首4個月按年錄得輕微跌幅，不過較2019年增長達雙位數。她續指，今年目標是整體生意錄得增長，升幅要較首4個月更高。
香港即將派發5000元電子消費券，黃思麗透露，一田將與電子錢包Wechat Pay HK及八達通合作，只要客人在前者的應用程式搶先登記，就可獲現金優惠券回贈，一田亦會推出5000元的套裝優惠。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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