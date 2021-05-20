她指出，早前的網店銷售與去年11月相若，例如3000元的嬰兒套裝深受歡迎，一出即搶購一空。另外，直播共接觸3.9萬人，銷售單數按年增1.53倍，銷售額亦升83%。

整體生意方面，黃思麗表示，首4個月整體銷售有輕微升幅，其中百貨業務按年錄得升幅，相信已近曙光，不過較2019年仍要下跌，因部分消費直接或間接與旅遊業有關，希望明年可錄得增長。超市受基數影響，首4個月按年錄得輕微跌幅，不過較2019年增長達雙位數。她續指，今年目標是整體生意錄得增長，升幅要較首4個月更高。

香港即將派發5000元電子消費券，黃思麗透露，一田將與電子錢包Wechat Pay HK及八達通合作，只要客人在前者的應用程式搶先登記，就可獲現金優惠券回贈，一田亦會推出5000元的套裝優惠。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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