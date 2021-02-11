集團認為，全球數字化轉型目前仍然處於初期階段，而科技進步將對消費互聯網及產業互聯網活動帶來大量機會，故決定主動加大投入，將2021年部分利潤增量投資於新的機會，相信此舉長遠而言可帶來豐厚回報。這些投入會覆蓋企業服務、遊戲及短視頻內容等領域。

內地近來不斷加大對科網公司的監管，繼阿里巴巴（9988）遭罰巨款後，市場一直擔憂騰訊會否步其後塵。集團總裁劉熾平今於股東會上指，一家公司會否受罰很大程度要視乎公司性質，強調騰訊一直尊重監管，而合規更是自集團創辦以來的「生命線」。

期內，騰訊EBITDA錄得493.55億元，貼近彭博預期的491.57億元，按年及按季分別升17%和15%。收入按業務劃分，增值服務按年及按季升16%及8%，錄得724.43億元；網絡廣告受市場淡季拖累，收入按年雖升23%，但按季跌12%至218.2億元。金融科技及企業服務按年及按季分別升47%和1%，錄得390.28億元。

此外，包括投資、為第三方製作與發行電影及電視節目、內容授權，商品銷售等的其他業務，上季收入錄得20.12億元，按升雖升39%，但按季急挫43%。

騰訊績前微升0.16%，收報608.5元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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