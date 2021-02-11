恒指午後續窄幅波動 收市跌143點 成交增29% 北水淨流入增22%
文章日期：2021年5月20日 16:23
大市午後維持於10天線(28307.3點)及20天線(28561.68點)之間波動的格局，並未有突破早市高低位，全日波幅維持215點，恒指收市跌143點或0.5%，報28450點，成交金額1687億元，較上日增加29.31%，是5月11日1887.49億元成交後最多；國指跌11點或0.11%，報10642點。恒生科技指數收報7915點，升1.25%。
藍籌16隻升，38隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升5.08%，收報273.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；聯通（0762）跌4.71%，收報4.25元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.03%，收報101.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。
恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報178.6元，升8.24%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報71.45元，跌6.6%。
北水南下合計淨流入53.82億元，較上日增加22.96%，連續第7日流入，累計流入419.43億元。南水北上合計淨流出15.25億元人民幣，終止連續2日流入。
午後消息股表現
彌明生活百貨（8473）曾插水39%，集團指不再申請轉主板，收報0.3元，跌27.7%。
今早及隔晚消息股表現
騰訊（0700）今公布季績。收報609元，升0.25%。
比特幣大幅波動，區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報19.52元，跌4.31%；栢能集團（1263）收報3.83元，跌2.05%；BC科技（0863）收報18.16元，跌6.39%；雄岸科技（1647）收報0.29元，跌4.92%；美圖公司（1357）收報1.99元，跌0.5%。
京東集團（9618）首季淨利潤大增逾兩倍。收報280.8元，升3.69%。
攜程集團（9961）首季收入跌逾一成，轉賺18億元人幣。收報313.8元，升2.95%。
創興銀行（1111）公布，獲母公司越秀集團提出私有化，每股作價20.8元，較停牌前股價溢價逾五成。收報20.4元，升48.25%。
迅銷（6288）旗下Uniqlo產品涉新疆棉被美國扣押。收報62.3元，跌0.32%。
康希諾生物（6185）新冠疫苗，開始在京滬等地注射。收報340.4元，升2.72%。
卓悦（0653）澄清本地零售及電商業務將雙線發展。收報0.26元，升5.69%。
中通快遞（2057）首季純利升43.8%。收報250.6元，升4.5%。
萬國數據（9698）首季虧損擴大，由去年同期的9200萬元人民幣，增至2.78億元人民幣。收報71.45元，跌6.6%。
破頂股表現
教育股破頂，包括，中教控股（0839）創上市新高，見20.5元，收報19.9元，升0.2%；宇華教育（6169）創上市新高，見8.54元，收報8.3元，升1.34%。
醫療醫藥股破頂，包括，現代牙科（3600）創上市新高，見5.45元，收報5.17元，跌0.19%；金斯瑞（1548）創52周高，見27.3元，收報26.1元，升3.98%；神威藥業（2877）創52周高，見7.2元，收報7.16元，升3.02%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.8元，收報5.6元，升0.36%。
燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見143.4元，收報141.6元，升1.22%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.17元，收報5.08元，升0.2%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.41元，收報8.28元，升4.28%。
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