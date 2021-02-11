大市午後維持於10天線(28307.3點)及20天線(28561.68點)之間波動的格局，並未有突破早市高低位，全日波幅維持215點，恒指收市跌143點或0.5%，報28450點，成交金額1687億元，較上日增加29.31%，是5月11日1887.49億元成交後最多；國指跌11點或0.11%，報10642點。恒生科技指數收報7915點，升1.25%。