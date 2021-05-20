「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

調查：港企業管治區內第二 監管加分 披露扣分

彌明生活百貨曾插水39% 集團指不再申請轉主板

奈雪的茶：IPO應該很快完成

恒指10天20天線間波動 半日跌211點 教育、燃氣、藥股破頂

匯豐推出400億元貸款計劃 支持香港中小企

滬指半日險守3500點 兩市成交額破5400億人幣

字節跳動「易帥」梁汝波：「這是一個巨大的挑戰，壓力很大」

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

字節跳動張一鳴宣布將卸任CEO 由梁汝波接棒

澳洲稱對華葡萄出口遭延誤 正為此與中國溝通

內地5月份1年期和5年期LPR 連續13個月維持不變

Cathie Wood續撐比特幣 預言比特幣未來將升至50萬美元

滬指開市穩守3500點大關 人行開展百億人幣逆回購

恒指低開180點 騰訊績前升0.5% 比特幣挫美圖跌7%