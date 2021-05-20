梁安琪：全資擁凱旋門 私人發展押後處理
文章日期：2021年5月20日 15:59
澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪已間接全資擁有凱旋門娛樂，對於外界估計上述部署與明年競投賭牌有關，她在澳門接受傳媒訪問時指出，私人發展會押後處理，近期她的工作會集中在電子消費優惠計劃方面，並且會關注澳門中小企發展的需求。澳博舉行龍舟下水禮，她希望可以幫助吸引更多旅客訪澳，促進旅遊收入，並為上葡京開幕打氣。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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