ACGA滿分為100的分項評分中，本港於「監管機構」取得69分，超過亞太所有其他地區；「核數及核數監管」取得81分，僅次於澳洲；「上市公司」取得59分，僅達中位數水平；「投資者」取得34分，遜於區內大部分地區。

調查回顧截至去年3月的兩年內情況。調查指出，香港過去兩年內市場監管力度保持強勁，但廉署披露表現令人失望。此外，港交所在審批IPO時出現利益衝突情況，未能嚴格遵守規則，有所拖累監管機構評分。最後，市場失當行為審裁處處理個案依然緩慢，平均須時達8年之久。

本港情況方面，亞洲企業管治協會秘書長Jamie Allen指出， 從「上市公司」評分角度，協會主要評估市值前50名的大公司披露情況，發現澳洲公司季報普遍較香港及新加坡公司季報有更多內容。部分上市公司未能披露大額營運成本的細分開支。

他指出，港、星兩地披露最大不足則是CG報告，即便是大企業中，也有許多採用「標準化」手法處理此報告，僅列出委員會名單，未能提供管理層討論、未來議題等有意義內容。至於可持續性報告，則一般偏簡短。

Allen續指，「投資者」方面，對於香港至今仍未能成立零售投資者的代表機構感到失望。此外，協會亦考察本地投資者的表現，發現港、星兩地的本地投資者、主權基金、養老金等大型機構，都未能積極參與所投資企業的CG事宜，部分角色較弱，部分完全未有參與。

記者：馬迪帆

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